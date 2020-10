Matteo Salvini ora vuole la «rivoluzione liberale» (Di giovedì 8 ottobre 2020) In un’intervista al Corriere della sera, il leader della Lega Matteo Salvini annuncia l’incontro di oggi con Giorgia Meloni e Antonio Tajani «per cominciare a ragionare sul futuro» del centrodestra dopo i risultati delle ultime comunali. Come? «Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso», dice. E il modello preciso, per Salvini sono le Marche, «dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega è diventata il primo partito in Consiglio regionale. Lì siamo stati capaci di creare un mix che è stato apprezzato dagli elettori». Fa l’esempio di Macerata: «Abbiamo vinto schierando un professionista non iscritto. Cerchiamo di essere meno gelosi di chi ci può ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) In un’intervista al Corriere della sera, il leader della Legaannuncia l’incontro di oggi con Giorgia Meloni e Antonio Tajani «per cominciare a ragionare sul futuro» del centrodestra dopo i risultati delle ultime comunali. Come? «Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso», dice. E il modello preciso, persono le Marche, «dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega è diventata il primo partito in Consiglio regionale. Lì siamo stati capaci di creare un mix che è stato apprezzato dagli elettori». Fa l’esempio di Macerata: «Abbiamo vinto schierando un professionista non iscritto. Cerchiamo di essere meno gelosi di chi ci può ...

