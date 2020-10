Lutto per Luca Zingaretti e il fratello Nicola, è morta la mamma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Era malata da tempo, si è spenta questa mattina a Roma Emma Di Capua, conosciuta come Mimmi era la madre di Luca Zingaretti, il celebre volto del Commissario Montalbano e di Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore della Regione Lazio. Chi era Emma di Capua Tutti la conoscevano come Mimmi, proveniva da una famiglia ebraica romana. Quando aveva 7 anni riuscì per un caso a sfuggire, con la sorella e i genitori, ai rastrellamenti dei nazisti di sabato 16 ottobre del 1943, mentre sua nonna Ester fu deportata ad Auschwitz. La lettera a Repubblica Lo hanno raccontato gli stessi fratelli Zingaretti in una lettera a Repubblica. Ester Della Torre, sua nonna, fu invece una dei 1023 ebrei romani – tra i quali 288 bambini e bambine – rastrellati e deportati ad Auschwitz quel ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 8 ottobre 2020) Era malata da tempo, si è spenta questa mattina a Roma Emma Di Capua, conosciuta come Mimmi era la madre di, il celebre volto del Commissario Montalbano e di, segretario del Pd e governatore della Regione Lazio. Chi era Emma di Capua Tutti la conoscevano come Mimmi, proveniva da una famiglia ebraica romana. Quando aveva 7 anni riuscì per un caso a sfuggire, con la sorella e i genitori, ai rastrellamenti dei nazisti di sabato 16 ottobre del 1943, mentre sua nonna Ester fu deportata ad Auschwitz. La lettera a Repubblica Lo hanno raccontato gli stessi fratelliin una lettera a Repubblica. Ester Della Torre, sua nonna, fu invece una dei 1023 ebrei romani – tra i quali 288 bambini e bambine – rastrellati e deportati ad Auschwitz quel ...

