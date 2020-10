In Giappone si viaggia sul treno di Doraemon (Di giovedì 8 ottobre 2020) : lo speciale convoglio è stato realizzato per celebrare i 50 anni del manga E’ partito da Tokyo, Giappone, il treno di ‘Doraemon’, il popolare gatto robot protagonista dell’omonimo manga e anime. Lo speciale convoglio viaggerà sulle linee di Shinjuku, Haijima e Tamako delle Ferrovie Seibu. Realizzato per celebrare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) : lo speciale convoglio è stato realizzato per celebrare i 50 anni del manga E’ partito da Tokyo,, ildi ‘’, il popolare gatto robot protagonista dell’omonimo manga e anime. Lo speciale convoglio viaggerà sulle linee di Shinjuku, Haijima e Tamako delle Ferrovie Seibu. Realizzato per celebrare… L'articolo Corriere Nazionale.

OI_journal : Il #Giappone e la #CoreadelSud hanno accordato un accesso 'fast track' per chi viaggia per d'affari tra i due Paesi… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 01/10/1964 - Inaugurata in Giappone la ferrovia ad alta velocità. Lo Shinkansen viaggia a 210km/h - - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 01/10/1964 - Inaugurata in Giappone la ferrovia ad alta velocità. Lo Shinkansen viaggia a 210km/h - - TOSADORIDANIELA : RT @AccaddeOggi: 01/10/1964 - Inaugurata in Giappone la ferrovia ad alta velocità. Lo Shinkansen viaggia a 210km/h - - AccaddeOggi : 01/10/1964 - Inaugurata in Giappone la ferrovia ad alta velocità. Lo Shinkansen viaggia a 210km/h - -