GP Eifel, Verstappen: “Addio Honda peccato per la Formula 1, ma li capisco” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Addio Honda? Un peccato per la Formula 1 ma posso capire le loro ragioni. Continueremo a spingere, a dare tutto quest’anno e il prossimo per chiudere questo capitolo in bellezza”. Queste le parole di Max Verstappen alla vigilia del GP dell’Eifel. Il pilota olandese e’ sotto contratto con la Red Bull sino al 2023. “Ho saputo della notizia prima che venisse diffusa ma non potevo dire nulla – prosegue Verstappen, che si concede una battuta sul futuro – Speriamo di trovare un motore, non vorrei correre come Fred Flistones. Sarebbe dura fisicamente”. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Addio? Unper la1 ma posso capire le loro ragioni. Continueremo a spingere, a dare tutto quest’anno e il prossimo per chiudere questo capitolo in bellezza”. Queste le parole di Maxalla vigilia del GP dell’. Il pilota olandese e’ sotto contratto con la Red Bull sino al 2023. “Ho saputo della notizia prima che venisse diffusa ma non potevo dire nulla – prosegue, che si concede una battuta sul futuro – Speriamo di trovare un motore, non vorrei correre come Fred Flistones. Sarebbe dura fisicamente”.

