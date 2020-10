Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica sesta tappa: Demare concede il bis (Di giovedì 8 ottobre 2020) Arnaud Demare vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2020 partita da Castrovillari e arrivata a Matera dopo 188 chilometri, bruciando in volata Michael Mattwhes e Fabio Felline. La gara inizia con un gruppo di con Mattia Bais, Filippo Zana, James Whelan e Marco Frapporti che riescono ad andare in fuga, accumulando nel corso dei chilometri un vantaggio che arriva a sfiorare i dieci minuti. Il gruppo gestisce le proprie forze in vista delle piccole asperità di giornata e pian piano riduce il gap con i quattro fuggitivi, grazie al fondamentale lavoro dell Bora-Hansgrohe di Peter Sagan. Su un importante strappo in salita della tappa il plotone recupera quasi tutto lo svantaggio accumulato e, a 14 km dal termine, riprende i quattro fuggitivi. LA classifica ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Arnaudvince ladeld’Italiapartita da Castrovillari e arrivata a Matera dopo 188 chilometri, bruciando in volata Michael Mattwhes e Fabio Felline. La gara inizia con un gruppo di con Mattia Bais, Filippo Zana, James Whelan e Marco Frapporti che riescono ad andare in fuga, accumulando nel corso dei chilometri un vantaggio che arriva a sfiorare i dieci minuti. Il gruppo gestisce le proprie forze in vista delle piccole asperità di giornata e pian piano riduce il gap con i quattro fuggitivi, grazie al fondamentale lavoro dell Bora-Hansgrohe di Peter Sagan. Su un importante strappo in salita dellail plotone recupera quasi tutto lo svantaggio accumulato e, a 14 km dal termine, riprende i quattro fuggitivi. LA...

giroditalia : ???? @ArnaudDemare wins Stage 4 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020!… - giroditalia : ?? From Calabria to Basilicata. Stage 6, 188 km. Will it be breakaway? Giro d’Italia 2020. ?? Dalla Calabria alla Ba… - giroditalia : Oggi a Matera è con noi Gaia Sabbatini, una delle campionesse azzurre @Coninews ambasciatrici del Giro d'Italia 202… - Balette51k : RT @giroditalia: ???? @ArnaudDemare wins Stage 4 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020! #Giro htt… - CarlosR99426809 : RT @giroditalia: Oggi a Matera è con noi Gaia Sabbatini, una delle campionesse azzurre @Coninews ambasciatrici del Giro d'Italia 2020 ?? #… -

