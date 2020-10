GF Vip 2020, Massimiliano si dichiara ad Adua: “Mi piacevi davvero” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stupiscono tutti. Dopo aver pubblicamente ammesso di non essere mai stati assieme per davvero, visto che la loro storia era solo una finzione organizzata a tavolino dall’agenzia per cui lavoravano, la Ares Film, paradossalmente i due inquilini della Casa del Grande Fratello Vip si sono avvicinati moltissimo. E qualche ora fa, in Casa, hanno avuto un dialogo alquanto sospetto, che potrebbe far ingelosire molto i rispettivi fidanzati, Dalila e Giuliano. Massimiliano Morra si dichiara ad Adua Del Vesco “Sai che ci eravamo avvicinati e io mi sono sentita presa per il cu*o” ha mormorato Adua a voce molto bassa, appena udibile grazie al microfono. “Adua, io non ti ho mai presa per il cu*o” ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una voltaDel Vesco eMorra stupiscono tutti. Dopo aver pubblicamente ammesso di non essere mai stati assieme per davvero, visto che la loro storia era solo una finzione organizzata a tavolino dall’agenzia per cui lavoravano, la Ares Film, paradossalmente i due inquilini della Casa del Grande Fratello Vip si sono avvicinati moltissimo. E qualche ora fa, in Casa, hanno avuto un dialogo alquanto sospetto, che potrebbe far ingelosire molto i rispettivi fidanzati, Dalila e Giuliano.Morra siadDel Vesco “Sai che ci eravamo avvicinati e io mi sono sentita presa per il cu*o” ha mormoratoa voce molto bassa, appena udibile grazie al microfono. “, io non ti ho mai presa per il cu*o” ha ...

driver_forever_ : RT @Spettakolo_mag: Attenzione alle truffe su #Facebook. Usando i nomi e i volti di personaggi famosi (@LauraPausini, #chiaraferragni ec) v… - Notiziedi_it : Lo scherzo di Dayane Mello a Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset - GuidaTVPlus : 08-10-2020 21:15 #MediasetExtra Grande Fratello Vip (in diretta dalla casa) #Realityshow #Intrattenimento - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb October 08, 2020 at 06:30PM - phi_foundation : RT @sebastiano2026: Sovranisti a Roma per la 'Marcia della Liberazione': in piazza anche vip e sindacato dei vigili -