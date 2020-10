Fiumicino | Ass Lungomare ed Esercenti | ‘Bar e ristoranti non sono untori del Covid’ | basta ‘martellare’ i cittadini’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “In questa fase delicatissima tutti devono fare la loro parte. La stanno facendo i gestori dei locali rispettando in maniera più che maniacale le rigidissime norme anticontagio. Ma altrettanto chiediamo alle istituzioni e ai virologi. Continuare a ‘martellare’ i cittadini a ogni ora del giorno e della notte parlando di possibili nuove misure di restrizioni riferite a bar eè puro terrorismo psicologico. Bar,e gli esercizi commerciali in generea oggi i luoghi più sicuri. I contagiprossimi allo ‘zerovirgola’. Non siamo di certo noi gliné la causa dell’aumento dei contagi. Le possibili norme al vaglio, aumento della distanza tra i tavoli e orari ridotti, non ci vuole un ‘genio’ cozzano tra ...