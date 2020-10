Fisioterapista Stupra 95enne Malata di Alzheimer, Ribrezzo in una Casa di Riposo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 49enne è stato scoperto attraverso un’apparecchio installato nella stanza della signora dopo alcune segnalazioni, l’allarme era stato lanciato dal personale del luogo. Un caso orrificante si è verificato in una Casa di Riposo in Francia, un uomo di 49 anni, ha violentato sessualmente una ospite 95enne della Casa di Riposo dove lavorava approfittando del … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 49enne è stato scoperto attraverso un’apparecchio installato nella stanza della signora dopo alcune segnalazioni, l’allarme era stato lanciato dal personale del luogo. Un caso orrificante si è verificato in unadiin Francia, un uomo di 49 anni, ha violentato sessualmente una ospitedelladidove lavorava approfittando del …

