Enel Green Power Chile avvia la costruzione di un parco solare da 204 MW

(Teleborsa) – Enel Chile, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Chile, ha avviato la costruzione del nuovo parco fotovoltaico Domeyko da 204 MW, nella regione di Antofagasta. L'impianto solare dovrebbe essere ultimato entro luglio 2021 e comporterà un investimento complessivo di 164 milioni di dollari USA. "Con l'avvio della costruzione di Domeyko, siamo in grado di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel settore delle rinnovabili in Cile, un Paese dotato di una grande ricchezza di fonti energetiche – ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power e Responsabile della ...

Enel Chile, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Chile, ha avviato la costruzione del nuovo parco fotovoltaico Domeyko da 204 MW, nella regione di Antofagasta. L'impianto ...

