(Di giovedì 8 ottobre 2020)- " Sono felice che il Presidente punti nuovamente su di me. Sono tornato con voglia , entusiasmo e contento di questa nuova opportunità : non sono qui per il bel rapporto che ho con Cellino , ...

sportli26181512 : Diego Lopez, atto secondo: 'Il Brescia deve tornare in Serie A': Il tecnico, richiamato al posto di Del Neri: 'Con… - BresciaOfficial : Diego Lopez: “Un campionato non si vince da solo: dobbiamo stare uniti”. ?? ?? - infoitsport : Brescia, Cellino esonera Delneri e richiama Diego Lopez - infoitsport : Calciomercato Brescia, Cellino accontenta Diego Lopez | Ecco lo svincolato! - danyrossoverde : LIVE TMW - Brescia, ritorna Diego Lopez: alle ore 12.30 la conferenza stampa Giusto tu Lopez puoi stare alle sue di… -

"Il comunicato a me dedicato? Sinceramente mi ha fatto piacere perché la stima tra noi rimane sempre, però il sentimento nel lavoro non deve entrare: alleno il Brescia perché ho grandi motivazioni. In ...«Sono qui per l'obiettivo serie A e per finire un discorso»: sono le prime parole di presentazione di Diego Lopez che è tornato sulla panchina del Brescia dopo un paio di mesi di «pausa» e dopo il sil ...