Cosa serve davvero per la “nuova normalità” dello smart working

Come di consueto, anche il dibattito sullo smart working in Italia si è polarizzato tra pro e contro, tra sindaci spaventati dalle città vuote e tifosi della rinascita dei borghi. «Noi ci siamo resi conto che il lockdown aveva accelerato tutto e il lavoro doveva correre, così siamo andati avanti: abbiamo individuato uno schema comune e già a luglio abbiamo stilato le nostre linee guida». Laura Di Raimondo è direttore generale di Asstel, l'associazione che dentro Confindustria raccoglie le aziende della filiera delle telecomunicazioni, dove il lavoro agile era una pratica già diffusa ben prima del Covid. Lo scorso luglio, è stato il primo comparto a firmare un accordo con le organizzazioni sindacali, all'interno del contratto collettivo, stilando delle linee di indirizzo che poi le ...

