Coronavirus, Conte a Palazzo Chigi: “Mascherine anche con amici e parenti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Foto Wikimedia CommonsIl presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’andamento del Coronavirus in Italia: “Mascherine obbligatorie anche a contatto con parenti e amici”. Confermato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Conte: mascherine all’aperto per fronteggiare il Coronavirus “La curva epidemiologica sta risalendo. Per questo il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021“. Il presidente del Consiglio ha poi rivolto agli italiani alcune raccomandazioni. “La mascherina va indossata anche nelle strade non affollate. Dobbiamo evitare altre misure restrittive. Unica eccezione sono le abitazioni private dove comunque bisogna rispettare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Foto Wikimedia CommonsIl presidente del Consiglio Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni sull’andamento delin Italia: “Mascherine obbligatoriea contatto con parenti e”. Confermato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.: mascherine all’aperto per fronteggiare il“La curva epidemiologica sta risalendo. Per questo il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021“. Il presidente del Consiglio ha poi rivolto agli italiani alcune raccomandazioni. “La mascherina va indossatanelle strade non affollate. Dobbiamo evitare altre misure restrittive. Unica eccezione sono le abitazioni private dove comunque bisogna rispettare la ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - Rodica17957578 : RT @ElioLannutti: Il Governo: mascherine subito obbligatorie all’aperto e nei luoghi chiusi (tranne a casa). Conte: «Tutela della salute al… - LuisaPozzoni : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” https… -