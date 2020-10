Coronavirus, a Roma è caos tamponi: lunghe code in tutti i drive-in (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessio D'Amato , assessore regionale alla Salute del Lazio, ha promesso di raddoppiare il numero delle postazioni drive-in dove poter fare il tampone per il . Intanto, però, a Roma prosegue il caos, ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessio D'Amato , assessore regionale alla Salute del Lazio, ha promesso di raddoppiare il numero delle postazioni-in dove poter fare il tampone per il . Intanto, però, aprosegue il, ...

LaStampa : Coronavirus, due marce su Roma per dire no allo stato d'emergenza - LegaSalvini : **CORONAVIRUS: MOLINARI (LEGA), 'GOVERNO ALLO SBANDO, MAGGIORANZA NON ESISTE'* =* Roma, 6 ott. (Adnkronos) - 'Se… - SkyTG24 : Coronavirus, Vaia a Sky TG24: “Problema non sono scuole, ma trasporti metropolitani” VIDEO - laccio : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO: SU OLTRE 13 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 359 CASI E DI QUESTI 144 A ROMA, 6 I DECESSI… - marcohilo : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO: SU OLTRE 13 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 359 CASI E DI QUESTI 144 A ROMA, 6 I DECESSI… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus Roma, i medici di famiglia: "Tamponi rapidi nei nostri studi" RomaToday COVID-19, situazione preoccupante in Campania: 757 i nuovi positivi

La situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 12. Si è svolto questa mattina a Roma un importante incontro del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il Ministro della ...

Coronavirus: ha peggiorato sovrappeso, 10 ottobre 'Obesity day'

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - I tanti effetti 'collaterali' del lockdown e dell'epidemia di Covid-19 sono difficili da smaltire. E smaltire, in questo caso, è proprio la parola giusta perché ...

La situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 12. Si è svolto questa mattina a Roma un importante incontro del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il Ministro della ...Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - I tanti effetti 'collaterali' del lockdown e dell'epidemia di Covid-19 sono difficili da smaltire. E smaltire, in questo caso, è proprio la parola giusta perché ...