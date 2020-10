Chiede di indossare la mascherina, spinto a terra e muore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rocco Sapienza Chiede di indossare la mascherina ad un 65enne in un bar. L’epilogo è tragico: trauma cranico e qualche giorno di agonia, poi la morte Un fatto di cronaca assurdo quello che ha riguardato la morte di Rocco Sapienza, un uomo di 80 anni che ha chiesto ad un altro uomo solo di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rocco Sapienzadilaad un 65enne in un bar. L’epilogo è tragico: trauma cranico e qualche giorno di agonia, poi la morte Un fatto di cronaca assurdo quello che ha riguardato la morte di Rocco Sapienza, un uomo di 80 anni che ha chiesto ad un altro uomo solo di … L'articolo proviene da YesLife.it.

Un professore dà uno schiaffo a un alunno e la scena viene ripresa da un altro studente. Il video diventa immediatamente virale. È accaduto all’interno di un’aula dell’istituto artistico di Teggiano, ...

Professore schiaffeggia l'alunno: non voleva indossare la mascherina

Un professore ha schiaffeggiato un alunno perché il ragazzo non voleva indossare la mascherina anti-coronavirus. Indagano i carabinieri.

