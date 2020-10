Capello: “L’Inter è la favorita per lo scudetto, la Juventus ha fatto ottimi acquisti ma…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fabio Capello è intervenuto durante il format “I Lunatici” in onda su Rai Radio2, parlando della stagione 2020/2021 di Serie A appena iniziata e di cosa potrà riservare: “A mio avviso la favorita è l’Inter. La Juventus ha fatto grandi acquisti, ma dovrà metterli bene in campo e dovrà avere a che fare con avversari molto competitivi. I nerazzurri invece hanno tenuto anche dei calciatori che dovevano essere venduti e ha una rosa di alto livello. Quest’anno vedo bene anche il Napoli, mentre per la Champions League il Milan e la Roma. Ovviamente attenzione all’Atalanta. E’ una squadra pericolosa che tutti devono temere, specialmente se recupera Ilicic“. Capello ha poi parlato dell’assenza del ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fabioè intervenuto durante il format “I Lunatici” in onda su Rai Radio2, parlando della stagione 2020/2021 di Serie A appena iniziata e di cosa potrà riservare: “A mio avviso laè l’Inter. Lahagrandi, ma dovrà metterli bene in campo e dovrà avere a che fare con avversari molto competitivi. I nerazzurri invece hanno tenuto anche dei calciatori che dovevano essere venduti e ha una rosa di alto livello. Quest’anno vedo bene anche il Napoli, mentre per la Champions League il Milan e la Roma. Ovviamente attenzione all’Atalanta. E’ una squadra pericolosa che tutti devono temere, specialmente se recupera Ilicic“.ha poi parlato dell’assenza del ...

