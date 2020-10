Brunello Cucinelli, terzo trimestre in ripresa (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Brunello Cucinelli chiude il terzo trimestre con un’importante crescita dei ricavi del 3,6% a cambi correnti, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, in linea con le attese. Una performance trainata soprattutto dal significativo aumento dei ricavi in Nord America (+9,1%), Europa (+7,5%) e Cina incluse Hong Kong e Macao (+3,2%), mentre il giro d’affari è sceso in Italia (-5,5%) e nel resto del mondo (-5,7%). Ottima crescita nel canale wholesale (+19,4%), performance più debole per il canale retail (–15,7%). Nei primi 9 mesi del 2020, la maison ha riportato ricavi netti per 379 milioni di euro, in calo del 17,5% a cambi correnti (-17,4% acambi costanti) rispetto ai 459,2 milioni di euro al 30 settembre 2019. Performance negativa in tutte le regioni: Nord America ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) –chiude ilcon un’importante crescita dei ricavi del 3,6% a cambi correnti, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, in linea con le attese. Una performance trainata soprattutto dal significativo aumento dei ricavi in Nord America (+9,1%), Europa (+7,5%) e Cina incluse Hong Kong e Macao (+3,2%), mentre il giro d’affari è sceso in Italia (-5,5%) e nel resto del mondo (-5,7%). Ottima crescita nel canale wholesale (+19,4%), performance più debole per il canale retail (–15,7%). Nei primi 9 mesi del 2020, la maison ha riportato ricavi netti per 379 milioni di euro, in calo del 17,5% a cambi correnti (-17,4% acambi costanti) rispetto ai 459,2 milioni di euro al 30 settembre 2019. Performance negativa in tutte le regioni: Nord America ...

EffectiveTech1 : #crescitaaziendale 'Chi lavora con noi, partecipa alla vita dell'azienda. Ciascuno sa che la propria opera è un tas… - georgejmichaels : PAID POST by Brunello Cucinelli — A New Dawn for Brunello Cucinelli - ArlindoGrund : MFW Primavera 2021 :: A leveza de Brunello Cucinelli - nenesouu : @l6rd_zu Brunello Cucinelli - iomedesimame : @Pupi18054216 Giacca da donna di Brunello Cucinelli, 3.500 €, in vetrina. Un prezzo così elevato, oltre il pregio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunello Cucinelli Brunello Cucinelli, torna a crescere il fatturato nel terzo trimestre 2020 SoldiOnline.it Cucinelli torna a crescere, terzo trimestre 2020 col segno più: «Conviviamo col Covid con meno timore»

Brunello Cucinelli riprende a crescere. Dopo la sofferenza del primo semestre, con un calo del 30% del fatturato a causa dell’emergenza Covid, il terzo trimestre dell’anno si chiude con un +3,6% a ...

Brunello Cucinelli, terzo trimestre in ripresa

Brunello Cucinelli chiude il terzo trimestre con un'importante crescita dei ricavi del 3,6% a cambi correnti, rispetto al medesimo periodo ...

Brunello Cucinelli riprende a crescere. Dopo la sofferenza del primo semestre, con un calo del 30% del fatturato a causa dell’emergenza Covid, il terzo trimestre dell’anno si chiude con un +3,6% a ...Brunello Cucinelli chiude il terzo trimestre con un'importante crescita dei ricavi del 3,6% a cambi correnti, rispetto al medesimo periodo ...