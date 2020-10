Billie Eilish annuncia ora i dettagli del suo primo concerto in livestream mondiale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Billie Eilish, vincitrice di 5 Grammy Award e artista della Darkroom/Interscope Records, annuncia ora i dettagli del suo primo concerto in livestream mondiale. WHERE DO WE GO? THE livestream potrà essere seguito sul sito ufficiale di Billie e tramite la piattaforma streaming interattiva di Maestro. Un’esperienza unica e irripetibile con una produzione interattiva realizzata da lili Studios e trasmessa in diretta dalla città natale dell’artista, Los Angeles, sabato 24 ottobre alle 3 p.m PST (mezzanotte, ora italiana). Dopo la diretta del concerto, gli acquirenti dello show on-demand avranno modo di rivedere il concerto per 24 ore. A partire da domenica, 11 ... Leggi su domanipress (Di giovedì 8 ottobre 2020), vincitrice di 5 Grammy Award e artista della Darkroom/Interscope Records,ora idel suoin. WHERE DO WE GO? THEpotrà essere seguito sul sito ufficiale die tramite la piattaforma streaming interattiva di Maestro. Un’esperienza unica e irripetibile con una produzione interattiva realizzata da lili Studios e trasmessa in diretta dalla città natale dell’artista, Los Angeles, sabato 24 ottobre alle 3 p.m PST (mezzanotte, ora italiana). Dopo la diretta del, gli acquirenti dello show on-demand avranno modo di rivedere ilper 24 ore. A partire da domenica, 11 ...

