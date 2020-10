Arcuri su Consegna Banchi a Scuola: Obiettivo Arrivare a 2,4 Milioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Durante il 77esimo congresso nazionale della Federazione italiana dei medici di famiglia, il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, parla ai giornalisti dei Banchi monoposto per le scuole. “Sono state già Consegnate centinaia di migliaia di Banchi alle scuole. Entro fine ottobre arriveranno gli altri. L’Obiettivo è Arrivare a 2,4 Milioni di Banchi monoposto” dichiara. In … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020) Durante il 77esimo congresso nazionale della Federazione italiana dei medici di famiglia, il commissario per l’emergenza Covid, Domenico, parla ai giornalisti deimonoposto per le scuole. “Sono state giàte centinaia di migliaia dialle scuole. Entro fine ottobre arriveranno gli altri. L’a 2,4dimonoposto” dichiara. In …

Per avere tutti i banchi richiesti dalla sola provincia di Napoli - ovvero 250mila - occorre aspettare la fine del mese. Quindi le scuole dovranno arrangiarsi. «Allo stato attuale - fa ...

Di nuovo impreparati al virus

La seconda ondata del virus è evidentemente arrivata ben più veloce dei banchi di Domenico Arcuri che ancora mancano nella maggioranza assoluta degli istituti scolastici (e dove sono arrivati c'è da g ...

