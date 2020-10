Arbitro di 29 anni stramazza al suolo in campo: è gravissimo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stava facendo allenamento al campo scuola Mauro Bracciolani di quando l'hanno visto accasciarsi improvvisamente a terra. Si tratta di un Arbitro ascolano di 29 anni che si trova ora ricoverato in ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stava facendo allenamento alscuola Mauro Bracciolani di quando l'hanno visto accasciarsi improvvisamente a terra. Si tratta di unascolano di 29che si trova ora ricoverato in ...

ZZiliani : Daniele Doveri, 42 anni, nato a Volterra. Entra nel Guinness dei Primati come il primo arbitro di una partita vinta… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ascoli, arbitro di 29 anni stramazza al suolo in campo: è gravissimo - leggoit : Ascoli, arbitro di 29 anni stramazza al suolo in campo: è gravissimo - lanuovariviera : Grave malore per un arbitro di trent'anni. Ricoverato in serie condizioni al Madonna del Soccorso - Andrea1975_ : RT @nox_2793: Ma quindi solo oggi, a distanza di più di due anni, per un servizio delle iene avete capito che quella sera in Inter-Juve l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro anni Dramma al campo di atletica: arbitro di 29 anni si accascia durante l'allenamento, è... Corriere Adriatico Ascoli, arbitro di 29 anni stramazza al suolo in campo: è gravissimo

Si tratta di un arbitro ascolano di 29 anni che si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di San Benedetto dove è stato immediatamente trasportato dopo essere stato colto da malore ...

Sabrina Ionescu: “Mi piacerebbe giocare in Europa, non mi interessano i soldi”

Sabrina Ionescu ha giocato pochissime partite prima di infortunarsi alla caviglia oltre due mesi fa. Da lì in poi non è più scesa in campo e le sue Liberty avranno ancora un’alta scelta al prossimo dr ...

Si tratta di un arbitro ascolano di 29 anni che si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di San Benedetto dove è stato immediatamente trasportato dopo essere stato colto da malore ...Sabrina Ionescu ha giocato pochissime partite prima di infortunarsi alla caviglia oltre due mesi fa. Da lì in poi non è più scesa in campo e le sue Liberty avranno ancora un’alta scelta al prossimo dr ...