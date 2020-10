Al Bano e Loredana Lecciso, la verità sul matrimonio: “Lei è contraria, se dovessi cambiare idea…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al Bano è tornato a parlare di Loredana Lecciso. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, il celebre artista pugliese ha parlato del rapporto che lo lega alla showgirl. In merito al matrimonio ha dichiarato che la compagna sia contraria. Ecco cos’altro ha detto. Al Bano continua a far parlare di sé. Il cantate di Cellino San Marco ha espresso tutta la sua felicità nel vedere il figlio Yari al fianco della compagna Thea Crudi. A lui infatti ha augurato “l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi“. Queste parole sono servite anche per sbottonarsi in merito al rapporto che tutt’ora lo lega a ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alè tornato a parlare di. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, il celebre artista pugliese ha parlato del rapporto che lo lega alla showgirl. In merito alha dichiarato che la compagna sia. Ecco cos’altro ha detto. Alcontinua a far parlare di sé. Il cantate di Cellino San Marco ha espresso tutta la sua felicità nel vedere il figlio Yari al fianco della compagna Thea Crudi. A lui infatti ha augurato “l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi“. Queste parole sono servite anche per sbottonarsi in merito al rapporto che tutt’ora lo lega a ...

Al Bano è tornato a parlare di Loredana Lecciso. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, il celebre artista pugliese ha parlato del rapporto che lo lega alla showgirl.

