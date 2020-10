Zhang torna in Cina e cerca un nuovo sponsor al posto di Pirelli: ma ad una condizione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con il ridimensionamento dell'accordo con lo storico main sponsor nerazzurro il presidente cerca nuove sinergie: ma servono almeno 30 milioni a stagione Leggi su 90min (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con il ridimensionamento dell'accordo con lo storico mainnerazzurro il presidentenuove sinergie: ma servono almeno 30 milioni a stagione

pccpla : RT @cmdotcom: #Inter, #Zhang torna in Cina: si tratta per il nuovo sponsor. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli https://t.co… - FahdYg : RT @cmdotcom: #Inter, #Zhang torna in Cina: si tratta per il nuovo sponsor. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli https://t.co… - OfficiaLucio : RT @cmdotcom: #Inter, #Zhang torna in Cina: si tratta per il nuovo sponsor. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli https://t.co… - eleuricchio : RT @cmdotcom: #Inter, #Zhang torna in Cina: si tratta per il nuovo sponsor. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli https://t.co… - ItalianSerieA : RT @cmdotcom: #Inter, #Zhang torna in Cina: si tratta per il nuovo sponsor. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang torna Inter, Zhang torna in Cina: si tratta per il nuovo sponsor. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli Calciomercato.com Zhang torna in Cina e cerca un nuovo sponsor al posto di Pirelli: ma ad una condizione

Ma nel frattempo Steven Zhang prova a correre ai ripari cercando un nuovo main sponsor. Ecco perchè il presidente del club nerazzurro - secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport - sta ...

Roland Garros: Kvitova torna ai quarti dopo 8 anni, ma adesso avrà Siegemund

Tennis | Featured, Roland Garros | Petra Kvitova fa il suo: batte Shuai Zhang ed è ai quarti di finale al Roland Garros per la prima volta dal 2012. Adesso, però, affronterà Laura Siegemund a cui il d ...

Ma nel frattempo Steven Zhang prova a correre ai ripari cercando un nuovo main sponsor. Ecco perchè il presidente del club nerazzurro - secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport - sta ...Tennis | Featured, Roland Garros | Petra Kvitova fa il suo: batte Shuai Zhang ed è ai quarti di finale al Roland Garros per la prima volta dal 2012. Adesso, però, affronterà Laura Siegemund a cui il d ...