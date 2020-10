Università, crescono immatricolazioni e borse di studio. Gli studenti premiano i campus: «Alloggio garantito. In caso di lockdown, non saremo isolati» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Sembrava una debacle annunciata: l’Università italiana sarebbe caduta sotto i colpi della Covid-19. Eppure, nonostante le stime calcolate tra maggio e giugno – che parlavano di un crollo dei numeri e di una «fuga di matricole» -, le cose sono andate diversamente. Stando ai dati provvisori raccolti dal Ministero dell’Istruzione, le nuove immatricolazioni sono cresciute del +5% rispetto all’a.a. 2019/2020. Iscrizioni provvisorie, alle quali potrebbero aggiungersi quelle dei più prudenti, che aspettano gennaio per decidere il da farsi. E ad aumentare sono state anche le richieste di borse di studio: secondo quanto raccolto dall’Adisu Toscana, in tutta Italia si è assistito a un incremento del 5,8%. Tra gli Atenei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Sembrava una debacle annunciata: l’Università italiana sarebbe caduta sotto i colpi della Covid-19. Eppure, nonostante le stime calcolate tra maggio e giugno – che parlavano di un crollo dei numeri e di una «fuga di matricole» -, le cose sono andate diversamente. Stando ai dati provvisori raccolti dal Ministero dell’Istruzione, le nuovesono cresciute del +5% rispetto all’a.a. 2019/2020. Iscrizioni provvisorie, alle quali potrebbero aggiungersi quelle dei più prudenti, che aspettano gennaio per decidere il da farsi. E ad aumentare sono state anche le richieste didi: secondo quanto raccolto dall’Adisu Toscana, in tutta Italia si è assistito a un incremento del 5,8%. Tra gli Atenei ...

