“Un sussidio alle madri che rinunciano ad abortire” La proposta del comune di Iseo fa impazzire la sinistra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott – Undi 160 euro al mese per un anno e mezzodonne chead abortire e scelgono invece di portare avanti la gravidanza. E’ la soluzionedaldi(Brescia) per contrastare la piaga della natalità zero. La mozione, approvata con il voto compatto della maggioranza dal Consiglio comunale, ha sollevato come prevedibile le polemiche dellacittadina, che a quanto pare è più contenta di «tifare aborto» e il «diritto di scelta della donna» – che di fatto non viene intaccato, anzi: viene fornita una reale possibilità di scelta tra due opzioni – piuttosto che sostenere concretamente iniziative a supporto della famiglia. ...