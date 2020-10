Trump insulta Biden, 'un matto e poco intelligente' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 7 OTT - "Un matto": così Donald Trump su Twitter bolla Joe Biden. "E' un matto, tutti lo sanno, e ha un quoziente intellettivo molto basso", ha twittato il presidente americano., ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 7 OTT - "Un": così Donaldsu Twitter bolla Joe. "E' un, tutti lo sanno, e ha un quoziente intellettivo molto basso", ha twittato il presidente americano., ...

MaricaGusmitta : #Trump insulta #Biden : 'un matto e poco intelligente' - ANSA - Ifatticapitali : RT @Ifatticapitali: Chi insulta Aidos (Pudore) spesso fa i conti con la sua compagna Nemesi (Vendetta). #DonaldTrump Mitologia e #COVID19… - AntoMatrisc : @LisadaCa È bello uno scambio di opinioni in cui nessuno dei due insulta l'altro! Edificante... In ogni caso, Trum… - ificouldflylol : @MlSHLOU io credo di essere fortunata, ho una madre che insulta come me Salvini e Trump :) - achene_paolo : RT @adrianobusolin: #LASINISTRAè#VIOLENZA 'Tante ca***, ora chiedi scusa'. #Parenzo, metodo- #sinistra: #insulta il ricoverato Donald #Trum… -