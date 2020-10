Tempesta ALEX: da cimiteri francesi i corpi ritrovati sulle nostre coste (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempesta ALEX: i corpi ritrovati sulle nostre coste probabilmente provengono da cimiteri francesi. Il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha dichiarato lunedì che i corpi ritrovati su una spiaggia ligure tra Sanremo e Ventimiglia dopo il violento maltempo nel fine settimana, non sono morti recenti ma remoti cadaveri.“Non si tratta di decessi recenti, ma di cadaveri datati che devono corrispondere ai corpi dei cimiteri inghiottiti dalle piene dell’acqua“. Dalla Guardia Costiera del Porto d’Imperia, Giuseppe Semeraro ha sottolineato che verranno raccolti “elementi per identificarli e che comunque non sarà un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 ottobre 2020): iprobabilmente provengono da. Il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha dichiarato lunedì che isu una spiaggia ligure tra Sanremo e Ventimiglia dopo il violento maltempo nel fine settimana, non sono morti recenti ma remoti cadaveri.“Non si tratta di decessi recenti, ma di cadaveri datati che devono corrispondere aideiinghiottiti dalle piene dell’acqua“. Dalla Guardia Costiera del Porto d’Imperia, Giuseppe Semeraro ha sottolineato che verranno raccolti “elementi per identificarli e che comunque non sarà un ...

