Sondaggi SWG | il 64% degli italiani passa più tempo in casa

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)SWG, il 64%piùinIl Covid non ha mai smesso di fare paura, neanche nei momenti in cui i contagi erano al livello più basso, in estate, tanto meno oggi con la ripresa del numero dei casi. E le conseguenze sulla vita quotidiana si notano. Secondo gli ultimidi SWG solo per il 38% non è cambiato il modo in cui viene vissuta l'abitazione. Per il 49% è cambiato un po', e per il 13% è cambiato molto. In particolare a rispondere così sono soprattutto i residenti delle grandi città, in cui gli assembramenti sono più facili. Fonte: SWGIl cambiamento più frequente consiste nel trascorrere più ...