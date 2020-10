Roberta Ragusa | il detective scelto dalla difesa per la revisione del processo rifiuta l’incarico | “E’ stato equo e non ci sono lacune tecniche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel gennaio del 2012 Antonio Logli uccise la mogliee ne fece sparire il cadavere, che non èmai più ritrovato. Nel 2019, dopo ungiudiziario durato 7 anni e segnato da vari gradi di giudizio, venne condannato in via definitiva a vent’anni di carcere per l’assassinio della moglie. Ma Logli si è sempre dichiarato innocente e pochi giorni fa, il 24 settembre, il suo legale ha detto di voler chiedere “ladel”. Un lavoro affidato inizialmente aldella Falco Investigazioni, Davide Cannella, che però hato l’incarico ricevutofamiglia Logli e dal suo pool legale: “Dopo attenta lettura degli atti del ...