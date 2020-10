Questa foto di Conte ad Assisi è reale, ma non è stata scattata durante la pandemia di Covid-19 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 6 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’interno di una sala piena di gente insieme da un frate. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «5 OTTOBRE 2020 IL Conte DRACULA AD Assisi MA LE MASCHERINE????». Osservando la fotografia è infatti evidente che le persone immortalate non indossano la mascherina, dispositivo di protezione personale per limitare Covid-19 Questa Contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 6 ottobre 2020 – Fuori Contesto La foto oggetto della nostra verifica ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 6 ottobre 2020 su Facebook èpubblicata unache mostra il presidente del Consiglio Giuseppeall’interno di una sala piena di gente insieme da un frate. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «5 OTTOBRE 2020 ILDRACULA ADMA LE MASCHERINE????». Osservando lagrafia è infatti evidente che le persone immortalate non indossano la mascherina, dispositivo di protezione personale per limitare-19nuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 6 ottobre 2020 – Fuoristo Laoggetto della nostra verifica ...

