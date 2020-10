Quando la piattaforma ha la barba e si arrabbia pure

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La crisi “istituzionale” del Movimento Cinque Stelle (Casaleggio che sul Blog contesta ai vertici di voler “diventare partito”, i garanti che lo accusano di uso improprio di Rousseau, lui che ne rivendica la titolarità e Crimi & co che chiedono le liste degli iscritti) non è “uno” dei passaggi della crisi del Movimento.Già prima di questo scontro, in nome della ragion di Stato (e di poltrona), erano finiti in soffitta uno dopo l’altro simboli e principi cardine del movimento: rifiuto di andare in tv, streaming, uno vale uno, limite dei due mandati, esclusione degli indagati dalle liste, rinuncia alle auto blu, TAP, TAV, etc. La lite con Casaleggio, però, ha un significato molto più profondo, perché si scopre (o meglio si ha la conferma) che l’associazione Rousseau, che doveva essere ...