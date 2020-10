Preoccupazione per Giulia De Lellis: l’influencer in clinica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Preoccupazione in queste ore per moltissimi fan della celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex gieffina e influencer a più zeri, Giulia De Lellis. Proprio questa mattina la De Lellis ha pubblicato alcune storie immortalandosi nella sala d’attesa dell’Istituto Clinico Humanitas per alcuni controlli. Giulia De Lellis in clinica Secondo quanto da lei stessa dichiarata la decisione di rivolgersi all’Humanitas, chiudendosi in clinica, sarebbe nata dalla sua stessa volontà di sottoporsi a tutti i controlli possibili ma di più, a riguardo, non proferisce. Lo si apprende così dalle sue stories pubblicate in queste ore su Instagram. Sono numerosi i fan che in questi momenti stanno cercando ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)in queste ore per moltissimi fan della celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex gieffina e influencer a più zeri,De. Proprio questa mattina la Deha pubblicato alcune storie immortalandosi nella sala d’attesa dell’Istituto Clinico Humanitas per alcuni controlli.DeinSecondo quanto da lei stessa dichiarata la decisione di rivolgersi all’Humanitas, chiudendosi in, sarebbe nata dalla sua stessa volontà di sottoporsi a tutti i controlli possibili ma di più, a riguardo, non proferisce. Lo si apprende così dalle sue stories pubblicate in queste ore su Instagram. Sono numerosi i fan che in questi momenti stanno cercando ...

