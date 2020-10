Paolo Bonolis si racconta dalla Bortone | l’amore per Sonia e l’arrivo del nipotino

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pronto a ritornare in tv alla conduzione del suo game show – sebbene non vi siano ancora conferme –si accontenta per il momento di sedere dall’altra parte della barricata: ospite di Serena, si èto con il cuore in mano e ha parlato anche diBruganelli. Personaggio irriverente eppure amatissimo,è un conduttore che ormai da anni primeggia alla guida di tante trasmissioni di successo. Eppure alcuni lo considerano trash: “La mia televisione non è trash” – ha rivelato durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. “Se qualche critico lo scrive, capisco il suo limite. Viviamo in un’epoca in cui è stata divinizzata la ...