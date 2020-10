Panenka in terapia intensiva L’inventore del “cucchiaio” lotta contro il Covid-19

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il mondo del calcio si stringe intorno ad Antonin. La leggenda del calcio cecoper la vita in, dopo aver contratto il-19. Il 71enne, è entrato nella leggenda del calcio, per il rigore decisivo tirato nella finale dei campionati europei del 1976.per la prima volta utilizzò “il cucchiaio” dal tiro dagli 11 metri. Un gesto che poi abbiamo ammirato con Totti, e altri interpreti, ma si deve ala paternità di questo tiro. Quella finale, per la cronaca, fu vinta proprio dalla Cecoslovacchia dila Germania dell’Ovest di Beckenbauer, campione del Mondo in carica. Vittoria che arrivò proprio grazie a quel rigore. La notizia della ...

