Mascherine obbligatorie anche all'aperto: ecco le multe per chi non rispetta le norme (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm prevederà alcune novità già nell'aria da tempo, dall'obbligo delle Mascherine all'aperto fino alle sanzioni per chi viola le nuove regole. Tamponi obbligatori anche per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Intanto però il Dpcm sembra a rischio di slittare un'altra volta, questa volta alla settimana prossima. Obbligo Mascherine all'aperto Sulle Mascherine sembra che le regioni stiano per uniformarsi tutte: il Dpcm infatti dovrebbe prevedere l'obbligo di indossarla sia all'aperto che al chiuso come già stabilito da alcune regioni. All'articolo 1 della bozza si prevederebbe "l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione ...

