Maltempo, forti temporali al Centro-Sud: 55mm in Campania, alberi caduti e allagamenti in provincia di Terni [VIDEO] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come preannunciato, forti temporali stanno colpendo il Centro-Sud, dalle Marche fino in Basilicata. I più forti in questo momento si stanno verificando su Abruzzo e Puglia, mentre inizia ad essere interessata anche la Calabria. forti piogge fra Casertano e Beneventano con forti raffiche di vento. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 13:05, segnaliamo: 55mm a Carinola, 47mm a Campoli del Monte Taburno, 36mm a Laiano, 35mm a Puccianiello, 33mm a Fondi, 32mm a Orvieto, 30mm a Guarcino, 25mm a Caserta, 24mm a Monteforte Irpino, 22mm ad Alife, 20mm all’Aquila, 17mm a Sorrento. Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco di Terni a causa del Maltempo che sta interessando alcune ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come preannunciato,stanno colpendo il-Sud, dalle Marche fino in Basilicata. I piùin questo momento si stanno verificando su Abruzzo e Puglia, mentre inizia ad essere interessata anche la Calabria.piogge fra Casertano e Beneventano conraffiche di vento. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 13:05, segnaliamo:a Carinola, 47mm a Campoli del Monte Taburno, 36mm a Laiano, 35mm a Puccianiello, 33mm a Fondi, 32mm a Orvieto, 30mm a Guarcino, 25mm a Caserta, 24mm a Monteforte Irpino, 22mm ad Alife, 20mm all’Aquila, 17mm a Sorrento. Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco dia causa delche sta interessando alcune ...

