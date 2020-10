Italia Under 21, due calciatori positivi, annullato allenamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europe di categoria previsto venerdì con l'Islanda, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Duedella Nazionale21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europe di categoria previsto venerdì con l'Islanda, sono ...

