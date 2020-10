GF Vip 5, caso tele-voto: Alfonso Signorini replica alle accuse del Codacons (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sta succedendo di tutto dopo l’eliminazione di Franceska Pepe dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo è legato ad alcuni voti arrivati da alcuni telespettatori spagnoli che però non erano sul territorio italiano. Questi sarebbero bastati per salvare Adua Del Vesco ed eliminare la giovane modella. In poche ore è scoppiata la bufera che ha investito anche Alfonso Signorini. Ma non solo, anche il Codacons che ha presentato un esposto. Alfonso Signorini parla del tele-voto Stando ai dati del televoto comunicati in diretta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno salvato Adua Del Vesco per lo 0,1%, in particolare un 17,9% ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sta succedendo di tutto dopo l’eliminazione di Franceska Pepe dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo è legato ad alcuni voti arrivati da alcunispettatori spagnoli che però non erano sul territorio italiano. Questi sarebbero bastati per salvare Adua Del Vesco ed eliminare la giovane modella. In poche ore è scoppiata la bufera che ha investito anche. Ma non solo, anche ilche ha presentato un esposto.parla delStando ai dati delcomunicati in diretta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ispettatori hanno salvato Adua Del Vesco per lo 0,1%, in particolare un 17,9% ...

giannantonio51 : RT @FPaffy: Quelli della #DittaturaSanitaria sono gli stessi che se ne fregano del #COVID (facendo danni ai più deboli) finché non si ammal… - lorinodari : ?? La donna in questione appartiene alla categoria dei 'cosiddetti VIP (sic!) che nel caso malaugurato di Covid-comp… - Cristin86000839 : RT @FPaffy: Quelli della #DittaturaSanitaria sono gli stessi che se ne fregano del #COVID (facendo danni ai più deboli) finché non si ammal… - Straccia2 : RT @FPaffy: Quelli della #DittaturaSanitaria sono gli stessi che se ne fregano del #COVID (facendo danni ai più deboli) finché non si ammal… - IAIA313 : RT @FPaffy: Quelli della #DittaturaSanitaria sono gli stessi che se ne fregano del #COVID (facendo danni ai più deboli) finché non si ammal… -