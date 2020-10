Fulvio Abate ha tre amanti | La rivelazione shock a Mattino Cinque (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In queste poche settimane del Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere meglio Fulvio Abate come persona, oltre che per il gran giornalista e scrittore che ha collezionato una lunga serie di successi nella sua carriera. A ogni modo, ecco che Abate si è lasciato andate a una confessione scioccante sulla sua vita privata. … L'articolo Fulvio Abate ha tre amanti La rivelazione shock a Mattino Cinque proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In queste poche settimane del Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere megliocome persona, oltre che per il gran giornalista e scrittore che ha collezionato una lunga serie di successi nella sua carriera. A ogni modo, ecco chesi è lasciato andate a una confessione scioccante sulla sua vita privata. … L'articoloha treLaproviene da www.meteoweek.com.

lionessxs_ : “Fulvio Abate è arrabbiato con lei” Ao perché parli in terza persona che qua già ci basta “Divino” Otelma #GFVIP - _theLB_ : Quando Fulvio Abate parla #GFVIP - marysole77 : Fulvio Abate più opinionista di Pupo e Elia #GFvip5 #GFVIP - Giuliasss3 : RT @cristymcbacon_: al primo reality spagnolo che fanno voglio un fronte compatto di italiani che gli fanno rimanere in casa fino alla fina… - cristymcbacon_ : al primo reality spagnolo che fanno voglio un fronte compatto di italiani che gli fanno rimanere in casa fino alla… -

GF Vip 5, Fulvio Abbate su Maria Teresa Ruta: “Ha una strategia”

