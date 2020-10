Dpcm, verso lo slittamento. Quali sono le novità (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Decreto dovrebbe slittare di una settimana In attesa del nuovo Dpcm, che dovrebbe slittare iniziano a trapelare le bozze del decreto legge. Il Governo per il momento preferisce aspettare l’andamento dei contagi per riservarsi la facoltà di aggiungere altre imposizioni. Intanto oggi c’è stato l’ok alla Camera per le nuove misure anti contagio che prevedono da subito l’obbligo della mascherina anche all’aperto a esclusione di bambini sotto i sei anni, chi fa sport e persone con patologie o problemi non compatibili con l’uso dei dispositivi di protezione. Rimangono le solite regole, dal distanziamento sociale, al rispetto delle misure igieniche e all’obbligo di rimanere a casa con più di 37,5 di febbre. Dovrebbe essere prorogata, ove possibile, la misura dello smartworking mentre non dovrebbero ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Decreto dovrebbe slittare di una settimana In attesa del nuovo, che dovrebbe slittare iniziano a trapelare le bozze del decreto legge. Il Governo per il momento preferisce aspettare l’andamento dei contagi per riservarsi la facoltà di aggiungere altre imposizioni. Intanto oggi c’è stato l’ok alla Camera per le nuove misure anti contagio che prevedono da subito l’obbligo della mascherina anche all’aperto a esclusione di bambini sotto i sei anni, chi fa sport e persone con patologie o problemi non compatibili con l’uso dei dispositivi di protezione. Rimangono le solite regole, dal distanziamento sociale, al rispetto delle misure igieniche e all’obbligo di rimanere a casa con più di 37,5 di febbre. Dovrebbe essere prorogata, ove possibile, la misura dello smartworking mentre non dovrebbero ...

