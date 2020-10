Disabile positiva al Covid violentata in un centro di assistenza: ora aspetta un bambino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Disabile violentata mentre era ospite del centro d'accoglienza che avrebbe dovuto assisterla. La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane con gravi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 ottobre 2020)mentre era ospite deld'accoglienza che avrebbe dovuto assisterla. La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane con gravi...

HuffPostItalia : Disabile positiva a Covid violentata in struttura. Rimasta incinta durante lockdown - MediasetTgcom24 : Enna, disabile positiva al Covid violentata in struttura: indaga la Procura #enna - Agenzia_Ansa : Disabile positiva al #Covid-19 violentata in una struttura #ANSA - CALCIOGEMINI : Enna, disabile positiva al Covid violentata in struttura: indaga la Procura #enna - Ladygalga1 : RT @SecolodItalia1: Disabile positiva al Covid, stuprata nel centro dove era in cura durante il lockdown: è incinta -