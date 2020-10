Covid, Dema contro De Luca: “Siamo alla tirannide” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con De Luca non siamo allo stato di polizia, siamo alla tirannide fuori controllo” così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a La7 commenta l’ultima ordinanza del Governatore della Regione Campania che limita la chiusura dei locali. “Bisogna – ha spiegato Dema – fare il contrario bisogna estendere gli orari, utilizzare gli spazi all’aperto. Come si fa a non capire che questi provvedimenti non servono? Lo hanno detto anche gli esercenti e non bisogna dimenticare che, oltre alla pandemia sanitaria, siamo già in una pandemia sociale, economica e del lavoro. Fate le misure che servono“. L'articolo Covid, Dema contro De Luca: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con Denon siamo allo stato di polizia, siamotirannide fuorillo” così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a La7 commenta l’ultima ordinanza del Governatore della Regione Campania che limita la chiusura dei locali. “Bisogna – ha spiegato– fare il contrario bisogna estendere gli orari, utilizzare gli spazi all’aperto. Come si fa a non capire che questi provvedimenti non servono? Lo hanno detto anche gli esercenti e non bisogna dimenticare che, oltrepandemia sanitaria, siamo già in una pandemia sociale, economica e del lavoro. Fate le misure che servono“. L'articoloDe: ...

«È una misura per nascondere i fallimenti di questi mesi nel rafforzare la rete sanitaria pubblica in Campania». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a ...

