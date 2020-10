Cosa ci dicono davvero i dati del Miur sui contagi da coronavirus nelle scuole (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Quando non si sa Cosa fare, in tempo di pandemia, si danno i numeri. Con la pretesa, non di rado, di trarre da quei numeri delle conclusioni generali, senza però che la statistica e la logica supportino le tesi proposte. L’ultimo esempio, in termini cronologici, è probabilmente il “primo bilancio sulla riapertura delle scuole“ di cui ha dato conto a inizio settimana la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina citando i dati emersi da un monitoraggio condotto dal suo stesso ministero nei giorni scorsi. Sui dati in sé non si discute: 1.492 casi di positività al Sars-Cov-2 riscontrati tra gli studenti, 349 tra i docenti e altri 116 nel personale non docente. Ossia, spannometricamente, 2mila persone in tutto nel mondo della ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Quando non si safare, in tempo di pandemia, si danno i numeri. Con la pretesa, non di rado, di trarre da quei numeri delle conclusioni generali, senza però che la statistica e la logica supportino le tesi proposte. L’ultimo esempio, in termini cronologici, è probabilmente il “primo bilancio sulla riapertura delle“ di cui ha dato conto a inizio settimana la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina citando iemersi da un monitoraggio condotto dal suo stesso ministero nei giorni scorsi. Suiin sé non si discute: 1.492 casi di positività al Sars-Cov-2 riscontrati tra gli studenti, 349 tra i docenti e altri 116 nel personale non docente. Ossia, spannometricamente, 2mila persone in tutto nel mondo della ...

