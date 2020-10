Coronavirus, i 17 calciatori del Genoa ancora tutti positivi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) dopo la positività accertata nessuno dei 17 calciatori del Genoa si è ancora negativizzato. Lo comunica il club genovese in una nota ufficiale. Leggi anche > 'Per i primi 10 - si legge nel comunicato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) dopo latà accertata nessuno dei 17delsi ènegativizzato. Lo comunica il club genovese in una nota ufficiale. Leggi anche > 'Per i primi 10 - si legge nel comunicato ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? Under 21, due calciatori positivi al coronavirus Annullato l'allenamento in programma oggi ?… - 100x100Napoli : Genoa, 17 calciatori ancora positivi al Coronavirus: il comunicato - VivMilano : RT @infoitsport: Italia Under 21, svelati i nomi dei due calciatori positivi al coronavirus - sportli26181512 : #Genoa, 17 calciatori ancora positivi al Coronavirus: Il club rossoblù ha reso noti i risultati del secondo tampone… - PianetaMilan : #Coronavirus - #SerieA, ancora dieci calciatori positivi nel #Genoa -