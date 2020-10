Coronavirus: a Milano si aspettano 8 ore per un tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In seguito all’impennata delle richieste per il test, gli ospedali milanesi si trovano in evidente difficoltà nel dare spazio a tutti i cittadini che chiedono un tampone. La testimonianza di alcune mamme L’impennata sarebbe dovuta alla riapertura delle scuole e ai dati che mostrano come vi siano molti studenti positivi in moltissime scuole. Le statistiche parlano infatti di oltre un migliaio di scuole che presentano almeno un caso di Covid-19. Dato preoccupante se ad esso si affianca quello relativo agli istituti costretti alla chiusura: sono infatti oltre 150 le strutture chiuse per l’eccessivo numero di contagi. Agli ospedali si sono dunque presentati molti genitori che, preoccupate per la salute dei loro figli, hanno richiesto il tampone per quest’ultimi. Da questa enorme affluenza nascono le lamentele di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In seguito all’impennata delle richieste per il test, gli ospedali milanesi si trovano in evidente difficoltà nel dare spazio a tutti i cittadini che chiedono un. La testimonianza di alcune mamme L’impennata sarebbe dovuta alla riapertura delle scuole e ai dati che mostrano come vi siano molti studenti positivi in moltissime scuole. Le statistiche parlano infatti di oltre un migliaio di scuole che presentano almeno un caso di Covid-19. Dato preoccupante se ad esso si affianca quello relativo agli istituti costretti alla chiusura: sono infatti oltre 150 le strutture chiuse per l’eccessivo numero di contagi. Agli ospedali si sono dunque presentati molti genitori che, preoccupate per la salute dei loro figli, hanno richiesto ilper quest’ultimi. Da questa enorme affluenza nascono le lamentele di ...

