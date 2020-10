Caserta, la Provincia approva nuovi progetti per strade e ponti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSono stati approvati dalla Provincia di Caserta, con provvedimenti presidenziali (decreti 233-234-235-236-237-238-239-240), nuovi progetti preliminari per lavori di manutenzione straordinaria su ponti e tratti di strade della rete Provinciale, per un importo complessivo di euro 2.904.645,94. Gli interventi tecnici progettati rientrano nell’apposito finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a interventi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e Città Metropolitane, per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. I lavori previsti sono volti ad assicurare la sicurezza stradale dei ponti e delle strade di Terra di Lavoro. Il decreto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSono statiti dalladi, con provvedimenti presidenziali (decreti 233-234-235-236-237-238-239-240),preliminari per lavori di manutenzione straordinaria sue tratti didella retele, per un importo complessivo di euro 2.904.645,94. Gli interventi tecnici progettati rientrano nell’apposito finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a interventi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e Città Metropolitane, per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. I lavori previsti sono volti ad assicurare la sicurezza stradale deie delledi Terra di Lavoro. Il decreto ...

PremierPaperCM : RT @Plastic_Finder: Ha risposto all’emergenza #Covid19 creando il primo polo industriale medicale e del #packaging asettico e antibatteric… - Plastic_Finder : Ha risposto all’emergenza #Covid19 creando il primo polo industriale medicale e del #packaging asettico e antibatt… - larampait : Caserta. Provincia approva 6 progetti preliminari per sicurezza stradale dei ponti di Terra di Lavoro - Casertasera : APPROVATI SEI PROGETTI PER LA SICUREZZA DEI PONTI IN PROVINCIA DI CASERTA - NarcononTop : Comunità per Tossicodipendenti Caserta: Come Entrare - Ti trovi a Caserta o in provincia e vuoi sapere come entrare… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Provincia Furti d'auto, la provincia di Caserta è da "bollino rosso" CasertaNews Pure la Regione Campania restringe la comunicazione sulla pandemia. Ma l'ASL di Benevento è irraggiungibile...

Vuoi vedere che alla fine ha avuto ragione chi s’è stato zitto, chi ha comunicato poco, chi ha taciuto in sostanza una chiave di interpretazione dell’andamento del virus in provincia impedendo che si ...

Incidente mortale tra Mondragone e Castel Volturno, morto un 18enne: gravi i tre amici

n drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, ore 23 circa, sul litorale domizio, tra Mondragone e Castel Volturno, in zona Pescopagano ...

Vuoi vedere che alla fine ha avuto ragione chi s’è stato zitto, chi ha comunicato poco, chi ha taciuto in sostanza una chiave di interpretazione dell’andamento del virus in provincia impedendo che si ...n drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, ore 23 circa, sul litorale domizio, tra Mondragone e Castel Volturno, in zona Pescopagano ...