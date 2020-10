Barcellona, Bartomeu rischia. C’è il numero di firme per la mozione di sfiducia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono state raggiunte 16.521 firme per la “Mes que una Mociò“, la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Bartomeu. I promotori lo hanno comunicato tramite un tweet, evidenziando come il numero di sottoscrizioni sia sufficiente a far prendere in esame da parte del Consiglio dei soci del Barcellona le dimissioni del numero uno del club e del CdA. Foto: sito ufficiale Barcellona L'articolo Barcellona, Bartomeu rischia. C’è il numero di firme per la mozione di sfiducia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono state raggiunte 16.521per la “Mes que una Mociò“, ladinei confronti del presidente. I promotori lo hanno comunicato tramite un tweet, evidenziando come ildi sottoscrizioni sia sufficiente a far prendere in esame da parte del Consiglio dei soci delle dimissioni deluno del club e del CdA. Foto: sito ufficialeL'articolo. C’è ildiper ladiproviene da Alfredo Pedullà.

BARCELLONA - I promotori della raccolta di firme contro il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, hanno reso noto di avere raggiunto il numero di 16.521. Un dato sufficiente a costringere il ...

