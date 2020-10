Ballando con le stelle: un altro infortunio mette a rischio una concorrente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra tamponi positivi e negativi, gravi infortuni, ballerini costretti ad uno stop per cause mediche… questa edizione di Ballando con le stelle si sta rivelando davvero complicata, quasi “maledetta” come molti l’hanno rinominata. Dopo la bella notizia del tampone negativo di Samuel Peron un’ombra sembra di nuovo oscurare il tutto, si tratta di un nuovo problema di salute per un’altra concorrente. Rosalinda Celentano ferma le prove Dopo lo spavento per Alessandra Mussolini, feritasi durante le prove della settimana, anche Rosalinda Celentano ha dovuto prendersi una pausa. Il motivo? Un problema al ginocchio che l’ha costretta alla fisioterapia. A svelare quanto accaduto è stata la compagna di ballo di Rosalinda, Tinna Hoffmann, che a sua volta ha sostituito Samuel Peron (che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra tamponi positivi e negativi, gravi infortuni, ballerini costretti ad uno stop per cause mediche… questa edizione dicon lesi sta rivelando davvero complicata, quasi “maledetta” come molti l’hanno rinominata. Dopo la bella notizia del tampone negativo di Samuel Peron un’ombra sembra di nuovo oscurare il tutto, si tratta di un nuovo problema di salute per un’altra. Rosalinda Celentano ferma le prove Dopo lo spavento per Alessandra Mussolini, feritasi durante le prove della settimana, anche Rosalinda Celentano ha dovuto prendersi una pausa. Il motivo? Un problema al ginocchio che l’ha costretta alla fisioterapia. A svelare quanto accaduto è stata la compagna di ballo di Rosalinda, Tinna Hoffmann, che a sua volta ha sostituito Samuel Peron (che ...

matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - JJRZ15INBA : RT @lasposamonella: Ballando tra la folla con le tettone quasi fuori #esibizionismo #sidetits #braless #troia #bignaturaltits #downblouse h… - GiusPecoraro : RT @SarahConnor_18: Dai,ottima notizia. Noi qui in Italia abbiamo la nipote di Benny Penzolo che si spacca il naso a ballando con le stell… -