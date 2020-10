Atalanta, operazione per Caldara: fuori per tre mesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Brutte notizie per Mattia Caldara che dovrà subire un’operazione al ginocchio dopo l’ennesimo infortunio della sua carriera. Mattia Caldara dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica in seguito alla lesione a losanga al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il giocatore, secondo Gazzetta dello Sport, resterà fuori fra i due e i tre mesi. L’operazione si è resa necessaria per evitare che il ginocchio subisca ulteriori danni. L’infortunio gli ha impedito di rispondere alla convocazione in Nazionale che il CT Roberto Mancini aveva intenzione di concedergli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Brutte notizie per Mattiache dovrà subire un’al ginocchio dopo l’ennesimo infortunio della sua carriera. Mattiadovrà sottoporsi ad un’chirurgica in seguito alla lesione a losanga al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il giocatore, secondo Gazzetta dello Sport, resteràfra i due e i tre. L’si è resa necessaria per evitare che il ginocchio subisca ulteriori danni. L’infortunio gli ha impedito di rispondere alla convocazione in Nazionale che il CT Roberto Mancini aveva intenzione di concedergli. Leggi su Calcionews24.com

