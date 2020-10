Antonio De Marco, la conferma sull’assassino di Daniele ed Eleonora arriva da dietro le sbarre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ospite de “La vita in diretta”, Don Sandro D’Elia, Cappellano del Carcere di Lecce, ha parlato di Antonio De Marco, l’assassino che ha ucciso a coltellate Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Il 21enne originario di di Casarano è rinchiuso nel penitenziario della città pugliese dal 29 settembre, giorno in cui i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di duplice omicidio. Nei giorni scorsi il gip del tribunale di Lecce Michele Toriello ha convalidato il fermo del giovane e disposto la custodia del 21enne reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta in carcere. Pagine agghiaccianti in cui viene il giudice riporta la ricostruzione dei fatti raccolta da Antonio De Marco. Un disegno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ospite de “La vita in diretta”, Don Sandro D’Elia, Cappellano del Carcere di Lecce, ha parlato diDe, l’assassino che ha ucciso a coltellateDe Santis edManta. Il 21enne originario di di Casarano è rinchiuso nel penitenziario della città pugliese dal 29 settembre, giorno in cui i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di duplice omicidio. Nei giorni scorsi il gip del tribunale di Lecce Michele Toriello ha convalidato il fermo del giovane e disposto la custodia del 21enne reo confesso dell’omicidio diDe Santis eManta in carcere. Pagine agghiaccianti in cui viene il giudice riporta la ricostruzione dei fatti raccolta daDe. Un disegno ...

matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - SkyTG24 : Omicidio #MarcoVannini, la sentenza: 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 e 4 mesi alla famiglia - repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - cronachemezzog : DUPLICE OMICIDIO DI LECCE, CRIMINOLOGA URSULA FRANCO: ANTONIO DE MARCO SA BENE COSA INTENDEVA CON “CACCIA AL TESORO” - Roberta_R0 : @iamiikaz Bho non mi pare che quando lei ha fatto Cleopatra abbiano chiesto di far fare a lui Marco Antonio.??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Marco Antonio De Marco, tre ore di interrogatorio: «Ha risposto a tutte le domande, è ancora molto scosso» Corriere della Sera Omicidio De Santis, il cappellano incontra il killer: “Non è un mostro”

Omicidio De Santis: l'incontro del cappellano con il killer di Daniele ed Eleonora. "Non è un mostro, ha paura di vedere i suoi genitori" ...

Coronavirus, lutto a Frattamaggiore: l'annuncio del sindaco

Una persona di Frattamaggiore, positiva al Coronavirus, è deceduta nelle ultime ore. E' quanto annunciato alla cittadinanza nella serata di martedì dal sindaco Marco Antonio Del Prete. "Cari concittad ...

Omicidio De Santis: l'incontro del cappellano con il killer di Daniele ed Eleonora. "Non è un mostro, ha paura di vedere i suoi genitori" ...Una persona di Frattamaggiore, positiva al Coronavirus, è deceduta nelle ultime ore. E' quanto annunciato alla cittadinanza nella serata di martedì dal sindaco Marco Antonio Del Prete. "Cari concittad ...