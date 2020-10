Alessia Marcuzzi: la foto con un amico speciale commuove i fan -FOTO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tramite il proprio profilo Instagram, Alessia Marcuzzi pubblica una FOTO celebrando l’amicizia: social commossi davanti a tale tenerezza Dopo aver condotto l’edizione Vip di Tamptation Island nel 2019, Alessia Marcuzzi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tramite il proprio profilo Instagram,pubblica unacelebrando l’amicizia: social commossi davanti a tale tenerezza Dopo aver condotto l’edizione Vip di Tamptation Island nel 2019,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

17Zanni : RT @dimuz7: Comunque nel caso dovesse saltare l’Isola Dei Famosi pagherei per avere un GF Nip da fine gennaio fino a inizio giugno stile ve… - dimuz7 : Comunque nel caso dovesse saltare l’Isola Dei Famosi pagherei per avere un GF Nip da fine gennaio fino a inizio giu… - Gio79803890 : • su Italia 1, in prime-time, ottimo esordio stagionale per “Le Iene Show” - condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola S… - italiaserait : Temptation Island 2020, puntata di oggi 7 Ottobre su Canale5 con Alessia Marcuzzi: anticipazioni, coppie rimaste, s… - dea_channel : buongiorno con ancora negli occhi la divina visione della dea Alessia Marcuzzi tornata alla grande al timone de 'Le… -