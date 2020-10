Vanno a farsi sbiancare i denti in Turchia: muore ragazzo di 33 anni, in coma i suoi due amici (Di martedì 6 ottobre 2020) Un ragazzo di 33 anni è morto e altri due coetanei sono invece ricoverati in coma dopo essersi sottoposti a un trattamento di sbiancamento dentale nella città portuale di Marmaris, in Turchia. A dare la notizia è il Guardian: i tre giovani, amici fra loro, sono tutti originari di Ardoyne, nel nord di Belfast, in Irlanda, e si erano recati apposta nel Paese per sottoporsi a cure odontoiatriche. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al decesso di Richard Molloy e al coma di Declan Carson e Aaron Callaghan, le cui condizioni sono ora critiche. Secondo quando riferisce il Guardian citando indiscrezioni non confermate, i tre avrebbero assunto dei farmaci legati al trattamento di sbiancamento dei denti a cui si sono sottoposti, ma al momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Undi 33è morto e altri due coetanei sono invece ricoverati indopo essersi sottoposti a un trattamento di sbiancamento dentale nella città portuale di Marmaris, in. A dare la notizia è il Guardian: i tre giovani,fra loro, sono tutti originari di Ardoyne, nel nord di Belfast, in Irlanda, e si erano recati apposta nel Paese per sottoporsi a cure odontoiatriche. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al decesso di Richard Molloy e aldi Declan Carson e Aaron Callaghan, le cui condizioni sono ora critiche. Secondo quando riferisce il Guardian citando indiscrezioni non confermate, i tre avrebbero assunto dei farmaci legati al trattamento di sbiancamento deia cui si sono sottoposti, ma al momento ...

